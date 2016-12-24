Мордовия стала победителем Всероссийского конкурса «Столица изобретательства России -2022»

В Москве на площадке Цифрового делового пространства 20 января отметили 90-летие Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). В праздновании приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств, государственных и частных корпораций, депутаты Госдумы и сенаторы России, представители ЕАЭС, СНГ и иностранных патентных ведомств. Мордовию на этом форуме представлял Первый заместитель Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин.

В рамках форума были подведены итоги Всероссийского конкурса, по итогам которого Мордовия была признана «Столицей изобретательства России-2022». Предыдущим победителем была Ульяновская область.

«В 2018 году Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов и Роспатент запустили новый проект – конкурс между субъектами Российской Федерации за право стать на один год главной изобретательской площадкой страны – «Столица изобретательства России». Конкурс проводится в целях популяризации инновационного подхода к развитию экономики, повышения эффективности работы с идеями граждан. Он позволяет выявить новых лидеров в сфере изобретательства. Отобрать перспективные изобретательские решения для их дальнейшей поддержки. Этот проект помогает развитию лидерских и организаторских способностей у молодёжи, планирующей связать свою профессиональную жизнь с наукой, инновациями и технологическим предпринимательством», - отметил Игорь Фрейдин.

Он рассказал, что в рамках проекта «Мордовия - Столица изобретательства России» пройдут съезд Российского и Международного Союзов научных и инженерных общественных объединений; межрегиональный форум изобретателей, предпринимателей, инвесторов, представителей органов государственной власти и институтов развития «Внедрение»; различные семинары, мастер-классы, олимпиады и конкурсы.