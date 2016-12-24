В Мордовии выявлен штамм «омикрон»

Новую разновидность коронавируса обнаружили у 15 жителей республики

Глава Мордовии Артём Здунов 21 января в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.



Лидер региона сообщил - вчера вечером от службы Роспотребнадзора было получено сообщение о том, что на территории республики зафиксирован новый штамм коронавируса «омикрон». За прошедшую неделю в Мордовии отмечается подъем заболеваемости COVID-19: число новых случаев заражения в сутки в короткие сроки поднялось выше 100. При этом количество стационарных больных остается пока на прежнем уровне – около 600 человек.



Глава Мордовии заслушал доклады ответственных о готовности системы здравоохранения к новой вспышке инфекции, о создании в республике ресурса необходимых сил и средств. Особо поручил рассмотреть всё, что касается режима работа поликлинических учреждений и колл-центров, нагрузка на которые в ближайшие дни существенно возрастет.



Правительству республики поставлена задача обеспечить бесперебойную связь и достаточное количество операторов для колл-центров. Для этого Артём Здунов предложил максимально задействовать участников волонтерского движения. «Мы в очередной раз призываем присоединиться к всероссийской акции «Мы вместе», сейчас очень важна помощь каждого», - сказал Глава Мордовии.



Заместитель Председателя регионального правительства Галина Лотванова подтвердила выявление коронавируса штамма «омикрон» у 15 жителей республики, сейчас эпидемиологи оперативно отрабатывают круг контактов этих лиц с целью минимизировать распространение вируса. По ее словам, нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено существенно возросла уже с 10 января.

Правительство отрабатывает складывающуюся ситуацию по нескольким направлениям. На особый контроль берется обеспечение всем необходимым стационарных учреждений здравоохранения. Амбулаторные службы переходят на 12-часовой режим работы – с 8.00 до 20.00. Колл-центры с номером 122 будут работать круглосуточно, слубы будут усилены дополнительно 400 сотрудниками из числа врачей, студентов 5-6 курса мединститута и 3-4 курсов медколледжа. По этому номеру можно будет вызвать врача на дом, получить консультацию, а также при необходимости пациентов будут переключать на специалистов и службу скорой помощи. Так же будет организована работа многоканального телефона в поликлиниках. Для аудиоконтроля пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, привлечено 150 студентов 5-6 курсов медицинского института. Минцифры РМ поручено обеспечить бесперебойную работу всех каналов связи и быть готовыми увеличить их количество при необходимости.



Руководитель службы Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова доложила о приросте суточной заболеваемости в регионе за текущую неделю на 37%, хотя на прошлой неделе этот показатель был менее 4 %. «Это говорит о большой контагиозности нового штамма, его способности распространяться практически в геометрической прогрессии», - сказала она. Кроме того, за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детского населения выросла по республике почти на 80%. Среди заболевших COVID-19 численность детей составляет от 15 до 40%, большая часть заболевших взрослых - от 18 до 49 лет.



«Ко всем случаям заболеваний ОРВИ, даже незначительным, мы должны отнестись максимально ответственно – немедленно начинать лечиться!» - к этому призвал жителей Мордовии Министр здравоохранения региона Олег Маркин. Он напомнил, что у каждого в домашней аптечке должен быть запас противовирусных препаратов.



«Врачи обязательно придут к каждому температурящему пациенту, не нужно ходить в поликлинику – больничный лист будет открыт автоматически в электронном виде. Главное – своевременно начать лечиться. Республике в полной мере обеспечена и дорогостоящими препаратами – арепливиром, фавипиравиром. Но с момента, когда у человека появилась клиника ОРВИ, каждый может самостоятельно начать противовирусную терапию. Чтобы не упустить «золотые минуты», когда они максимально эффективны для противостояния болезни».



Артём Здунов поручил организовать контроль за обеспеченностью аптечных пунктов Саранска и районов республики необходимыми препаратами для амбулаторного лечения.



Вопросы вакцинации и ревакцинации также остаются на особом контроле региональной власти. Первым компонентом в Мордовии привито 70,4% взрослого населения, ведется ревакцинация. На днях в регион будет поставлена первая партия вакцины для детей в возрасте от 12 до 17 лет.



Артём Здунов подчеркнул, что новые вызовы, связанные с приходом в республику штамма «омикрон», требуют от всех служб максимальной мобилизации, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех систем. «Жители республики должны получать помощь оперативно и в полном объеме», - такую задачу Глава Мордовии поставил перед правительством региона.