Резкий всплеск: в Мордовии за день выявили 106 новых больных коронавирусом

С таким резким всплеском заболеваемости коронавирусом Мордовия сталкивается впервые. За минувшие сутки в республике выявлено 106 новых случаев COVID-19, в то время как всего днем ранее было зафиксировано только 78 больных. Плюс 28 человек за один день!

В федеральной статистике по региону отмечено 5 новых летальных случаев. Опасная инфекция унесла жизни двух женщин и трех мужчин в возрасте от 55-и до 72-х лет.

По данным регионального штаба, на 21 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 572 человека находятся на стационарном лечении, 3099 человек - под наблюдением дома.