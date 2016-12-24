За сутки муниципальные предприятия Саранска вывезли на полигон 713 машин снега

В столице Мордовии продолжается уборка территорий от последствий щедрых климатических «презентов». Как отмечают синоптики, в Саранске во второй декаде января снега выпало в два раза выше нормы.

По информации мэрии города, за прошедшие сутки коммунальные службы вывезли на полигон 713 машин снега. Муниципальные предприятия по-прежнему работают в круглосуточном режиме. В ночное время, когда автомобильный трафик в столице Мордовии снижается, основной акцент делается на устранении зауженности проезжих частей на основных магистралях.

Сегодня в уборке снега с улиц Саранска задействовано 83 единицы техники и 160 дорожных рабочих предприятий городского коммунального комплекса. Во всех районах города выполняется механическая чистка дорог, пешеходных тротуаров, парковочных карманов.

Снег вывозится с улиц Короленко, Терешковой, Федосеенко, Васенко, с ярмарочных площадей по улицам Веселовского, Косарева, Энгельса, микрорайона Юбилейного, проспекта 70 лет Октября, с основных площадей в центральной части города, устраняется зауженность дорог в частном секторе на Посопе. Кроме этого, коммунальная техника работает на тех участках, по которым поступают заявки в диспетчерские службы Саранска и обращения через социальные сети.

Расчистка дворовых территорий многоквартирных домов – обязанность управляющих компаний. Сегодня уборку и вывоз снега со дворов выполняют 53 единицы спецтехники и 963 дворника.

Собственники многоквартирных домов могут помочь дворникам в устранении последствий обильных снегопадов на придомовых территориях. Зимний «субботник» или «воскресник» можно организовать, обратившись к уполномоченному представителю собственников жилого дома или в управляющую компанию.