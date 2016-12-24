Врач Ковылкинской больницы получил приговор за манипуляции с алкогольными диагнозами

В Мордовии суд вынес приговор наркологу-психиатру Ковылкинской центральной районной больницы. Он, как выяснило следствие, с легкостью манипулировал алкогольными диагнозами, имеющими определяющее значение для автомобилистов.

В одном случае, местный житель был незаконно поставлен врачом на диспансерный учет с диагнозом «хронический алкоголизм второй стадии». Соответственно, тем самым были нарушены его права, в том числе и на управление транспортным средством. Как пояснил фигурант уголовного дела в ходе допроса, это было сделано с целью улучшения показателей работы.

Еще один эпизод имел прямо противоположную направленность. В медицинскую карточку пациента, состоящего на диспансерном наблюдении у нарколога с диагнозом «Хронический алкоголизм 2 стадии», были внесены фиктивные сведения об отсутствии у него противопоказаний к управлению транспортными средствами. Этот «замаскировавшийся» любитель спиртного как раз смог получить водительские права.

Медицинский работник был признан виновным в превышение должностных полномочий и служебном подлоге. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.