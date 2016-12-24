В Саранске водитель автобуса дважды переехал пенсионерку на остановке

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Довольно странный дорожный инцидент произошел 20 января на одной из саранских остановок. По информации республиканской Госавтоинспекции, около 11 часов напротив дома № 50/1 по улице Косарева 55-летний водитель автобуса «МАЗ-206060» при движении по маршруту №104 покалечил пенсионерку. При заезде в остановочный карман автобус совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая находилась на остановке и собиралась зайти в салон. После этого автобус повторно совершил наезд на нее при движении задним ходом. В результате ДТП пешеход с различными травмами была госпитализирована в больницу. Водитель трезв.
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