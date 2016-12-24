Народный фронт передал сельским медучреждениям Мордовии шесть тысяч медицинских масок

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Представители Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия продолжают обеспечивать средствами индивидуальной защиты медицинский персонал населенных пунктов региона.
В этот раз общественники доставили в амбулаторию села Первомайск Лямбирского района две тысячи штук медицинских масок. Ранее четыре тысячи СИЗов было передано в фельдшерско-акушерский пункт села Петровка Дубенского района.
В Первомайской амбулатории общественники ознакомились с условиями работы медиков и поинтересовались ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции в сельском поселении.
Медсестра Первомайского учреждения здравоохранения Лариса Хохлова рассказала, что в селе проживает порядка тысячи человек. Многие из них уже переболели острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе с подтверждением ковида. На плечи медиков легла дополнительная нагрузка. Чтобы самим не заразиться в условиях распространения коронавирусной инфекции и не подвергать лишнему риску пациентов, под рукой постоянно должны находиться защитные средства. Ведь, после каждого контакта с потенциальным больным проводится гигиеническая обработка рук антисептиками. Дезинфицируются и предметы, находящихся в непосредственной близости от него. А маски приходится менять чаще всего.
Сельский медик от души поблагодарила Народный фронт за поддержку и оперативную помощь, которые в это время крайне важны.
«Средства индивидуальной защиты в сельских медицинских учреждениях всегда остаются ценным ресурсом, мы это знаем не понаслышке. Чтобы как можно быстрее победить новую коварную болезнь и вернуться к нормальной жизни, мы должны всеми силами помогать друг другу. Ковид пока еще не отступил, и на борьбу с ним медики изо дня в день стараются вкладывать свои силы, возможности и навыки, ежедневно рискуя собственными жизнями и здоровьем», - отметил активист регионального отделения Народного фронта в Республике Мордовия Александр Назаркин.
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