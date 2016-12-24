Прокуратура заставила выдать зарплату работникам саранского «Горэлектротранса» на 8 миллионов рублей

В Саранске сотрудники прокуратуры проверили соблюдение трудового законодательства в МП «Горэлектротранс». Было установлено, перед 574 сотрудниками предприятия скопилась задолженность по заработной плате за октябрь 2021 года в размере более 8 миллионов рублей. Директору МП было внесено представление с требованием устранить нарушения трудового законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Руководитель «Горэлектротранса» при этом был наказан штрафом в 10 тысяч рублей.

Заметим, что саранские муниципальные предприятия испытывали финансовые трудности весь прошлый год. Скажем, у «Горводоканала» и «Спецавтохозяйства» за налоговые долги даже арестовывали имущество. В таких условиях у директоров муниципальных структур часто просто не оставалось выхода – либо задерживать зарплаты, либо останавливать работу. А ее останавливать нельзя.