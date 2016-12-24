Артём Здунов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Индия

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Глава Мордовии Артём Здунов 20 января провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Индия Денисом Алиповым. Обсуждались вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.
В рамках своей рабочей поездки в Республику Мордовия Чрезвычайный и Полномочный посол ознакомился с возможностями региона, посетив ряд предприятий, Технопарк Мордовии, Мордовский госуниверситет, встретился с представителями бизнес-сообщества республики.
В беседе с Главой Мордовии Денис Алипов заявил о готовности к налаживанию новых направлений взаимодействия.
«Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку, - сказал посол. - Будем делать всё, что от нас зависит, по поиску потенциальных партнеров, чтобы выйти на долгосрочное сотрудничество».
Руководитель Мордовии подчеркнул, что республика открыта для новых контактов.
«Нас уговаривать не нужно - мы будем рассматривать все возможные ниши взаимодействия с Индией», - сказал Артём Здунов.
Напомним, в августе 2021 года Мордовию посетила делегация из Индии, возглавляемая Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации Д.Б. Венкатешем Вармой. По итогам визита Правительством региона подготовлены предложения по сотрудничеству в агропромышленном комплексе, промышленности, культурно-туристической сфере. Прорабатывается вопрос проведения Дней Республики Мордовия в Посольстве Республики Индия в Москве.
Во встрече приняли участие сенатор от Мордовии Сергей Кисляк и Председатель Правительства республики Владимир Сидоров.
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