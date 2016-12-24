В Мордовии проходит Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗаБизнес»

20 января в Доме Республики состоялось открытие Всероссийской конференции для предпринимателей «ЗаБизнес: рейтинг регионов». В конференции приняли участие генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РМ Елена Юрченкова, представители бизнес-сообщества, контрольно-надзорных и правоохранительных органов.



Участников мероприятия, которое прошло в режиме ВКС в очно-дистанционном формате, приветствовал Глава Мордовии Артём Здунов. Руководитель республики напомнил, что 2022 год в регионе объявлен Годом предпринимательской инициативы, это значит, что будет продолжен самый открытый диалог власти и бизнеса.



«Будет много мероприятий. Но самое главное – не просто обсуждать темы, а на практике всё применять. Сегодня у нас это обязательно получится, потому что контрольно-надзорные органы присутствуют на нашей встрече. С нами прокуратура, Министерство внутренних дел, Следственное управление. Постараемся очень четко и практично обсудить все наболевшие вопросы. Федеральная платформа «Забизнес.рф» позволяет предпринимателям быть услышанными и оперативно получить нужную помощь».

Элина Сидоренко напомнила, что платформа «ЗаБизнес.РФ» была запущена по поручению Президента страны Владимира Путина. В настоящее время на платформе зарегистрировано более 3 тысяч предпринимателей.



«Мы видим, что сегодня Мордовия - это регион, который абсолютно открыт для предпринимательского сообщества, видим, что диалог между бизнесом и властью получается конструктивный - вопросы, которые сегодня стоят перед предпринимателями, разрешаются. Встречи с бизнесом, которые проводит руководитель региона, имеют очень хорошую обратную связь», - сказала она.



В случае, если на бизнес оказывается силовое давление, платформа позволяет предпринимателю сразу же обратиться к центральному аппарату правоохранительных органов, получить ответ от центрального органа. На цифровой платформе ни одно обращение предпринимателя не может остаться незамеченным, не может никуда исчезнуть, это даёт возможность и силовым структурам понимать, как работают регионы.



В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Мордовии и АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ». Также были подписаны соответствующие соглашения с деловыми сообществами республики и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мордовии.



«Мы надеемся, что предприниматели узнают о возможностях этой платформы и будут пользоваться теми ресурсами, которые она предлагает», - отметила бизнес-омбудсмен Елена Юрченкова.



Подводя итоги встречи, Глава Мордовии ещё раз подчеркнул: если есть прямой диалог, то работать намного проще - это касается и власти, и предпринимателей.



«Основной принцип здесь - не замалчивать проблемы, говорить о них, у бизнеса есть возможность делать это и на наших встречах, и посредством этой платформы», - сказал Артём Здунов.