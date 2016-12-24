Cтуденческие отряды Мордовии открывают новое направление для трудоустройства молодежи

Командир штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа Алексей Нагин и директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия Владимир Суховеев подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого будут сформированы студенческие отряды для работы на объектах телеком оператора. «Отряды Ростелекома» — это возможность для молодежи республики развить свои навыки и получить опыт работы не только в IT-сфере, но и в сфере предоставление цифрового сервиса.

«Отряды Ростелекома» — это новое направление развития студенческих отрядов республики. Отряд будет заниматься развитием и популяризацией IT-сферы в Мордовии. «Ростелеком» предоставит членам отряда бесплатное обучение от высококвалифицированных специалистов. Все участники движения смогут показать свои навыки в сфере продаж и консультационных услуг населению республики. У них также появится возможность одним из первых тестировать актуальные продукты и новые технологии компании.

«Уверен, что студенческие отряды в лице ПАО «Ростелеком» получили надежного партнера, с которым будет реализовано множество различных проектов,- отметил Алексей Нагин. - Отряды Ростелекома» хорошая возможность для дополнительного заработка молодежи, так как данная система позволяет совмещать работу и учебу, направление предоставляет гибкий рабочий график, 3-4 часа в день. И, что важно отметить, оно дает возможность работать и несовершеннолетним подросткам, ведь среди этой категории молодежи наиболее высокий спрос на трудоустройство. Большинство работодателей неохотно принимают на работу несовершеннолетних, но именно первый трудовой опыт очень важен для будущей профориентации и трудового воспитания».

«Основная цель нашего партнерства — это сотрудничество в сфере организации трудоустройства и обучения молодежи Республики Мордовия. Очень часто молодым людям не хватает навыков переговоров с работодателем, умения презентовать себя, выстраивать коммуникацию с коллегами и всего того, что для опытного работника кажется само собой разумеющимся, - сказал Владимир Суховеев. - Совместный проект с Мордовским региональным отделением «Российские студенческие отряды» поможет молодежи получить новые трудовые компетенции, а наша компания — найдет активных и инициативных сотрудников».