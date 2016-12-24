В Мордовии нашли мать подкинутой новорожденной девочки

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По информации правоохранительных органов, в республике установлена личность женщины, подкинувшей свою новорожденную дочку на крыльцо чужого дома в Ардатове. Это особа 19-и лет, уроженка Дубенского района, которая проживала на съемной квартире в Ардатове. Она училась в местном медицинском колледже, и на учете по беременности у медиков барышня не значилась.
Малышка появилась на свет при самостоятельных родах прямо в квартире. У юной жительницы республики это первый ребенок. Его отец ушел в армию, возможно, ничего не зная о своем будущем родительском статусе.
Полицейским барышня сказала, что просто не хотела оставлять дочь и решила подбросить младенца к случайно выбранному дому.
Прокуратура РМ сообщает, что по этому инциденту уже возбуждено уголовное дело по статье оставление в опасности. Напомним, 19 января в Ардатове у частного дома был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находилась новорожденная девочка, завернутая в наволочку.
Медиками малютка была доставлена в реанимационное отделение местной больницы. В дальнейшем ребенка перевезли в перинатальный центр МРКБ. По данным ардатовских врачей, при медицинском осмотре девочки внешние признаки применения насилия не выявлены, признаки недоношенности новорожденного также отсутствовали.
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