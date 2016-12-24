В Саранске сожитель украл у зазнобы золотую зубную коронку

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В столице Мордовии полицейские возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего деятеля, укравшего золотые изделия у своей сожительницы.
О хищении золота в полицию сообщила 44-летняя жительница Октябрьского района. Как рассказала женщина, из ее дома были похищены два золотых перстня и зубная золотая коронка. Эти изделия она хранила в пластиковой коробочке, которая была спрятана в вазе. Весной прошлого года женщина проверяла наличие своих «сокровищ» в тайнике – все было на месте. А недавно она решила сдать золото на переплавку и обнаружила пропажу. Причиненный жительнице Саранска ущерб составил 17 140 рублей.
В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к «драгоценному исчезновению» сожителя потерпевшей. Свою вину мужчина отрицать не стал. По его словам, в мае прошлого года он решил «пустить в дело» припрятанное золото своей зазнобы. Изделия сдал в ювелирную мастерскую, выручив за них 5 тысяч рублей, которые потратил на спиртное.
В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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