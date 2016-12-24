Глава Мордовии: «Будем развивать сотрудничество с немецкими партнерами»

Глава Мордовии Артём Здунов 19 января в Доме Республики провёл встречу с делегацией Российско-Германской внешнеторговой палаты. Обсуждались направления сотрудничества в торгово-экономической и научно-образовательной сферах.



Глава Мордовии подчеркнул высокую значимость развития двусторонних отношений для экономики региона.



«По итогам 9 месяцев прошлого года набран неплохой темп во внешнеторговом обороте - он составил более 11 млн. долларов, - отметил Артём Здунов. - Это не очень много, но есть тенденция к росту. Технологическое оборудование, произведенное в Германии, установлено на многих предприятиях республики. Это важный элемент технологической модернизации всей промышленности региона. Кроме того, одним из наших стратегических партнёров является компания «Ремондис», с которой мы сотрудничаем уже больше 10 лет. Компания является региональным оператором по обращению с отходами на всей территории республики. И сейчас мы прорабатываем реализацию новых совместных инвестпроектов».



Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Матиас Шепп отметил, что потенциал сотрудничества очень серьезный.



«За последние годы мы отмечаем рекордные инвестиции немецкого бизнеса в России, - подчеркнул он. - Уверен, что отношения с вашей республикой у нас будут укрепляться. Вижу хорошие возможности взаимодействия в кластере переработки сельскохозяйственной продукции - предприятия Мордовии могут увеличить объемы экспорта».



В совещании приняли участие члены кабинета министров республики во главе с Председателем Правительства Владимиром Сидоровым. Представители Минсельхоза и Минпрома республики выступили с презентациями своих отраслей.