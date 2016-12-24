Прокуратура в ходе проверки даст оценку зимней уборки Саранска

Как сообщает прокуратура Мордовии, по поручению первого заместителя прокурора республики Александра Иванова прокуратурой Пролетарского района Саранска организована проверка исполнения законодательства, регламентирующего вопросы зимнего содержания автомобильных дорог и многоквартирных домов. В ходе проверки прокурорскими работниками будет дана оценка своевременности выполнения коммунальными организациями, дорожными службами, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями своих обязанностей по удалению с кровли зданий снега и наледи, уборке снега с территорий населенных пунктов, соответствующей обработке придомовых территорий, обеспечению безопасного и бесперебойного движения на автомобильных дорогах, в том числе по своевременной очистке их от снега.