Прокуратура в ходе проверки даст оценку зимней уборки Саранска

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Как сообщает прокуратура Мордовии, по поручению первого заместителя прокурора республики Александра Иванова прокуратурой Пролетарского района Саранска организована проверка исполнения законодательства, регламентирующего вопросы зимнего содержания автомобильных дорог и многоквартирных домов. В ходе проверки прокурорскими работниками будет дана оценка своевременности выполнения коммунальными организациями, дорожными службами, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями своих обязанностей по удалению с кровли зданий снега и наледи, уборке снега с территорий населенных пунктов, соответствующей обработке придомовых территорий, обеспечению безопасного и бесперебойного движения на автомобильных дорогах, в том числе по своевременной очистке их от снега.
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