Артём Здунов встретился с генеральным директором компании «Ремондис» Торстеном Вебером

Глава Мордовии Артём Здунов 19 января в Доме Республики провёл рабочую встречу с генеральным директором компании Remondis International GmbH Торстеном Вебером.



Стороны обсудили планы по дальнейшему взаимодействию, в том числе речь шла о строительстве объектов сортировки твёрдых коммунальных отходов в Краснослободском и Зубово-Полянском районах республики - их должны построить в этом году. Также были рассмотрены вопросы реализации следующего этапа - создания мусоросортировочного комплекса. Реализация этого проекта позволит значительно уменьшить объемы отправляемых на полигоны отходов.



«Республика высоко ценит плодотворное сотрудничество с «Ремондисом», которое насчитывает уже более 10 лет, - сказал Артём Здунов. - Сегодня мы стали свидетелями запуска в эксплуатацию первых объектов создаваемой современной инфраструктуры по обращению с отходами потребления – линии сортировки мощностью 20 тысяч тонн в год и линии компостирования растительных отходов. Появление таких объектов в Мордовии свидетельствует о заинтересованности сторон в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве в области создания современной системы обращения с отходами с применением передовых технологий и европейского опыта».



За время присутствия в республике предприятий компании «Ремондис» создано более 370 рабочих мест с достойными условиями труда, конкурентной зарплатой и высокой культурой производства.



Важными для Мордовии являются инициативы компании по организации процессов раздельного сбора отходов, их популяризации среди населения.



В прошлом году у жителей Саранска появилась возможность отдельно собирать стеклянную тару. В текущем году объемы раздельно собираемых отходов значительно возрастут за счет увеличения контейнерного парка для их накопления.



Реалии сегодняшнего дня диктуют необходимость более рационального использования имеющихся природных ресурсов, в том числе активное вовлечение в хозяйственный оборот вторичного сырья, образующегося в процессе жизнедеятельности человека.