В Саранске «молодожён» отправится на зону за неудачные попытки угона автомобилей

Суд в столице Мордовии вынес приговор 23-летнему парню по двум уголовным статьям - «Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Кража».

Как установили сотрудники полиции, летом этого года молодой человек распивал спиртное в гостях у приятелей на Светотехстрое. Когда вся выпивка подошла к концу, он пошел домой, и по пути на улице Пушкина заприметил припаркованный автомобиль «Лада-Приора» с незапертой дверью. Гуляка решил угнать авто, залез в салон, провернул руль, после чего тот заблокировался. Разозлившись, он вырвал автомагнитолу за 3 тысяч рублей, и ретировался.

Но самое любопытное, что даже собственное свадебное торжество не остудило криминальный пыл саранского «автолюбителя». 12 ноября после своей свадьбы он решил проводить гостей и вновь отправился на Светотехстрой. На той же улице Пушкина стал искать на парковке «автомобильную жертву». Он нашел две машины, доступ в которые был совершенно свободен. Парень попытался замкнуть провода, чтобы завести транспортные средства, однако у него ничего не получилось. На улице Н. Эркая он аналогичным образом хотел совершить угон еще одной машины, но и в этом случае попытка оказалась неудачной. Утром потерпевшие, обнаружив повреждения в салоне, сообщили о произошедшем в полицию.

В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастного к совершению преступления. Ранее молодой человек был неоднократно судим, в том числе, и за совершение угона.

По приговору суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.