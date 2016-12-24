«Талина» инвестирует в новый рузаевский проект 10 миллиардов рублей

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19 января Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание, на котором детально обсуждались вопросы реализации инвестиционного проекта по производству кормов для домашних животных в Рузаевском районе.
Компания «Рузаевские пищевые технологии», которая входит в Группу компаний «Талина», планирует в течение 2 лет организовать новое производство с более 500 новых рабочих мест. Стоимость инвестпроекта – 10 миллиардов рублей.
Участники совещания рассказали, что сейчас завершается оформление земельного участка, разрабатывается необходимая документация для возведения зданий завода, прорабатываются вопросы подключения к объектам инженерной инфраструктуры.
На совещании обсуждалась возможность включения предприятия «Рузаевские пищевые технологии» в число резидентов ТОСЭР «Рузаевка».
Владимир Сидоров подчеркнул большую значимость этого проекта и призвал членов Правительства и главу Рузаевского района Александра Юткина создать максимально благоприятные условия для успешной реализации инвестиционной инициативы.
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