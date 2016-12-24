В Ардатове на крыльце дома нашли новорожденную девочку в пакете

В Ардатовском районе полицейские разыскивают мать новорожденной малышки, которую подбросили в пакете к чужому дому.

Утром 19 января в дежурную часть полиции поступило сообщение местных жителей, проживающих по переулку Полежаева в Ардатове, об обнаружении у крыльца их частного дома пакета. В нем находилась новорожденная девочка, завернутая в материю.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и медицинские работники. Ребенок был доставлен в больницу. По предварительным данным, девочка была рождена несколько дней назад.

В настоящий момент сотрудники уголовного розыска осуществляют комплекс мероприятий, направленных на установление матери новорожденной.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении женщины или обстоятельствах произошедшего, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(83431)3-11-01, 3-24-89, 38-59-00 или 102.