Мишустин призвал как можно больше людей отправить из офисов на дистанционный режим работы

Работодателям на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» следует как можно больше людей отправить из офисов на дистанционный режим работы. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID, - сообщает РБК.



«Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», — заявил премьер-министр.



Михаил Мишустин уточнил, что прежде всего это касается пожилых сотрудников и людей с хроническими заболеваниями.



Глава правительства сообщил, что правительство разработало программу действий в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».



«Правительством по поручению президента разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить наше здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных», — сказал Михаил Мишустин.





