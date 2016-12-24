В Мордовии в Центре кинологической службы высадился «Студенческий десант»

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся Саранского художественного училища посетили Центр кинологической службы регионального МВД. Полицейские рассказали, что воспитать из собаки служебную – процесс трудоемкий. Сначала щенка выращивают и социализируют, а потом уже начинают дрессировку: общий курс основных команд, затем распределение по направлениям работы – поиск наркотиков и взрывчатых веществ, розыск людей, охрана или конвоирование. «Ежедневно вместе с сотрудниками полиции собаки патрулируют улицы, выезжают со следственно-оперативной группой на места происшествий, осуществляют досмотр автомобильного транспорта, оказывают помощь в нахождении наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Кроме того, они вместе с полицейскими выезжают в служебные командировки на Северный Кавказ», – отметили сотрудники Центра.