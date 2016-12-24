В Саранске иномарка «влетела» под мусоровоз

По информациии Госавтоинспекции республики, 17 января на Светотехстрое в столице Мордовии иномарка «догнала» мусоровоз. ДТП произошло ранним утром на дороге по улице Веселовского. 41-летний водитель «Хендай Солярис» не обеспечил безопасный скоростной режим и «влетел» на своем авто на остановившуюся впереди автомашину «МАН». В результате столкновения 44-летняя женщина - пассажир «Хендай Солярис» с различными травмами была госпитализирована в больницу. Управлявший легковушкой мужчина осматривался на месте происшествия бригадой врачей, от дальнейшего обследования отказался. Водители обоих транспортных средств трезвы.

На месте ДТП выявлены недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети в виде снежного наката.