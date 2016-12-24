20 января в Саранске пройдет виртуальная экскурсия по мастерским московских скульпторов

В четверг, 20 января, в Выставочном зале Музея имени Эрьзи, расположенном на улице Советская, 29 состоится открытый показ девяти видеофильмов-интервью с известными московскими скульпторами: Георгием Франгуляном, Дмитрием Тугариновым, Александром Цигалем, Андреем Криволаповым, Александром Ворохобом, Геннадием Красношлыковым, Михаилом Дроновым, Ольгой Карелиц, Сергеем Антоновым. Начало в 18:00.

Серия видеофильмов «Портреты московских скульпторов» была создана в 2021 году Объединением московских скульпторов, победителем конкурса «Общее дело» программы Благотворительного фонда Владимира Потанина. Съемку осуществляли студента кафедры фотомастерская МГИК, координатором проекта выступила скульптор Маргарита Камардина.

Видеофильмы прокомментирует куратор выставки «Степан Эрьзя и мы - 2» Виктор Махаев. Приглашаются студенты творческих специальностей, члены творческих союзов, журналисты.

Стоимость участия: 200 рублей. Вход для членов СХ РМ и представителей СМИ - свободный.