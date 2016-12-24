Обман на 2 миллиона

В Мордовии мошенники загнали в «долговую яму» семью из трех человек

Семья из Рузаевки стала одной из наиболее прибыльных «целей» дистанционных аферистов. Отец, мать и сын в течение месяца перевели на чужие счета 2 миллиона 247 тысяч рублей, взятых в кредит.

По информации МВД по РМ, 15 января в дежурную часть полиции по Рузаевскому району обратились семья из трех человек. Они сообщили о том, что неизвестные обманным путем завладели их денежными средствами в крупном размере.

Выяснилось, что 15 декабря прошлого года 52-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя несанкционированно оформляют кредит. Собеседник попросил женщину оказать банку содействие в поимке недобросовестного коллеги, который якобы осуществляет эту незаконную операцию. Жительница Рузаевки согласилась, по указанию звонившего поехала в Саранск и оформила на свое имя займ в размере 700 тысяч рублей. Эти деньги она перевела на продиктованный ей счет. «Специалист банка» при этом заверил женщину, что она не понесет никаких финансовых потерь - взятые в кредит деньги ей в скором времени привезет курьер.

Выполнившая «ответственную миссию» участница «спецоперации» вернулась домой, где рассказала о произошедшем мужу и сыну. Домочадцы не распознали в случившемся мошенничество и согласились, что она сделала все правильно.

11 января этого года аферисты взяли в оборот уже главу доверчивого рузаевского семейства - 55-летнему мужчине позвонил «сотрудник» того же банка, после разговора с которым житель Мордовии перевел на якобы безопасный счет взятые в кредит 1 миллион 58 тысяч рублей.

А спустя три дня злоумышленники связались и с 29-летним сыном наших наивных земляков. Молодой человек, также пытаясь оказать содействие в поимке нечистых на руку банкиров, перечислил на сторонние счета оформленный в банке займ в размере 489 тысяч рублей.

Когда потерпевшие все же осознали, что столкнулись с уловками махинаторов, они обратились в правоохранительные органы за помощью. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.