Единая служба «122» готовится к пиковым нагрузкам

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил регионам провести стресс-тестирование кол-центров единой федеральной линии, чтобы обеспечить их максимальную эффективность. Сейчас в стране отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации.

«Отчетливо видны признаки пятой волны коронавируса, во время которой мы столкнемся с пиковыми нагрузками на систему здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему, – заявил вице-премьер. – По поручению Президента России в ноябре 2020 года в регионах развернуты кол-центры единого федерального номера 122, куда направляются все звонки по COVID-19. Эта служба позволяет гражданам оперативно связаться с медучреждениями и службами скорой помощи, чтобы оперативно получить необходимую помощь. Правительство держит на контроле вопрос эффективности работы системы этих кол-центров».

В Мордовии стресс-тестирование местных кол-центров прошло в минувшие выходные.

«Одновременно на горячую линию поступило 63 звонка, – поделился замминистра здравоохранения РМ Сергей Саушев, – операторы успешно справились с повышенным количеством вызовов. На сегодняшний день звонки принимают 12 специалистов, к началу февраля будет подготовлено еще 18 операторов. В Мордовии единая служба 122 работает в круглосуточном режиме с начала пандемии».

В ближайшее время Правительство РФ обещало назвать регионы, в которых складывается наихудшая ситуация с работой службы. Также Дмитрий Чернышенко сообщил, что общий объем субсидий, выделенных на развитие кол-центров, составляет 700 млн рублей.

«Эти средства должны быть использованы для дооснащения кол-центров, усиления штата операторов и внедрения голосовых помощников на базе искусственного интеллекта», – отметил вице-премьер.