Работу республиканского Фонда капремонта обсудили на совещании у Главы Мордовии

17 января на совещании у Главы Мордовии рассматривались вопросы повышения эффективности работы республиканского Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Речь шла о результатах использования средств, поступивших от собственников помещений в МКД за период 2019-2020 годов.



На сегодня в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014-2043 годы включены 4042 МКД общей площадью более 11 млн. кв. метров, в которых проживают свыше 431 тыс. человек. Из общего количества домов, включенных в программу, около 2 тысяч домов имеют малую площадь, что затрудняет проведение капитального ремонта из-за небольших объемов уплачиваемых взносов.



Артём Здунов подчеркнул, что важное значение имеет создание сбалансированной и устойчивой финансовой системы Фонда. Председателю Правительства Мордовии Владимиру Сидорову поручено взять на особый контроль вопросы эффективного использования уже собранных средств.



«Действующая региональная программа капитального ремонта затрагивает интересы и влияет на качество жизни сотен тысяч жителей Мордовии, поэтому важно по-хозяйски распорядиться этими средствами», - отметил руководитель республики.