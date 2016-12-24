Работу республиканского Фонда капремонта обсудили на совещании у Главы Мордовии

Фокус на благосостояние жителей
Повышение зарплат в Мордовии станет для органов власти республики ключевым направлением работы
17 января на совещании у Главы Мордовии рассматривались вопросы повышения эффективности работы республиканского Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Речь шла о результатах использования средств, поступивших от собственников помещений в МКД за период 2019-2020 годов.
На сегодня в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014-2043 годы включены 4042 МКД общей площадью более 11 млн. кв. метров, в которых проживают свыше 431 тыс. человек. Из общего количества домов, включенных в программу, около 2 тысяч домов имеют малую площадь, что затрудняет проведение капитального ремонта из-за небольших объемов уплачиваемых взносов.
Артём Здунов подчеркнул, что важное значение имеет создание сбалансированной и устойчивой финансовой системы Фонда. Председателю Правительства Мордовии Владимиру Сидорову поручено взять на особый контроль вопросы эффективного использования уже собранных средств.
«Действующая региональная программа капитального ремонта затрагивает интересы и влияет на качество жизни сотен тысяч жителей Мордовии, поэтому важно по-хозяйски распорядиться этими средствами», - отметил руководитель республики.
Поделиться в соц. сетях:
Повышение зарплат в Мордовии станет для органов власти республики ключевым направлением работы
В уголовном деле бывшего Министра целевых программ РМ появился новый эпизод
Вакцинация от коронавируса будет доступна жителям Мордовии и в период новогодних праздников
Глава Мордовии пожелал новому мэру Саранска удачи и успехов
Выпускники мордовского университета смогут войти в кадровый резерв Администрации Саранска
В Саранске 25 декабря пройдет предновогодняя продовольственная ярмарка
Артём Здунов посетил гала-концерт фестиваля «Шумбрат, Мордовия»
В Саранске состоялось заседание регионального оперативного штаба
Водитель сам остановил патрульный автомобиль и попросил о помощи