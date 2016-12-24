Музей Эрьзи приглашает всех принять участие в Международной сетевой акции «Музейное селфи»

Запечатлейте себя на фоне музейных экспонатов и поделитесь со всем миром!

19 января Музей Эрьзи присоединится к ежегодной Международной сетевой акции #MuseumSelfie («Музейное селфи») и приглашает всех ценителей искусства принять участие в увлекательном флешмобе на просторах Интернета!

В этот день пользователи социальных сетей из разных уголков планеты будут выкладывать свои фотографии в музее. Размещать селфи можно в любых социальных сетях (Музей Эрьзи задействует все официальные аккаунты учреждения: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok). Главное, не забудьте сопроводить свои уникальные фотографии обязательными хештегами акции: #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи. Можно публиковать фото, сделанные как 19 января, так и ранее.

Запечатлев себя в Музее Эрьзи (или захватив в кадр здание/площадь МРМИИ), добавьте хештеги #ErziaMuseum и #МузейЭрьзи , поставьте геотег, отметьте музей в своей публикации. Самые яркие и необычные снимки окажутся в новостных лентах музея.

Возможно использование дополнительных меток: #КультурноеСелфи #CultureSelfie.

Как уточнил куратор акции Роман Танасейчук, Ежегодная Международная акция #MuseumSelfie впервые прошла в 2014 году. Ее инициаторы - авторы блога Culture Themes - подчеркивают, что флешмоб носит исключительно развлекательный характер и не должен быть политизирован. В этот раз Музей Эрьзи присоединится к акции #MuseumSelfie уже в шестой раз.