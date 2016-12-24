Артём Здунов поддержал инициативы главы Атюрьевского района Сергея Ермолаева

Глава Мордовии Артём Здунов 17 января провел рабочую встречу с главой Атюрьевского района Сергеем Ермолаевым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития территории.



Глава республики поддержал инициативы руководителя района по целому ряду проектов. В том числе речь шла о сохранении усадьбы князей Кулунчаковых в с. Стрельниково, для этого здесь планируется создать точку экономического роста – питомник растений для благоустройства городских территорий.



Еще один проект – создание зоны активного отдыха в с. Каменка Атюрьевского района. Сергей Ермолаев доложил, что работа уже началась, до начала летнего сезона здесь появится инфраструктура для отдыха и туризма. Проект планируется реализовать на основе государственно-частного партнерства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».