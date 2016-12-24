Рекультивацию свалки в Ковылкинском районе выполнят с использованием геотекстиля

В рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в Ковылкинском районе ведется рекультивация свалки. Копившийся десятилетиями мусор естественным образом превратился в торфяник, повсеместно здесь происходили возгорания. Люди задыхались от гари, пожарные машины выезжали на дымящиеся участки по несколько раз в неделю. После подобных событий свалку закрыли, и решение вопроса требовало оперативных действий.

Рекультивация включает два этапа — технический и биологический. Первый этап стартовал осенью 2021 года. На свалку завезли 80 тысяч тонн супесчаной смеси, была проведена колоссальная работа по подготовке основания. В настоящее время ведется завоз грунта. Задействовано 12 единиц техники.

В 2022 году свалку покроют специальным материалом - геотекстилем. Останутся только наблюдательные скважины с обязательным контролем допустимых экологических норм выхлопов. Все отходы будут захоронены внутри купола.

В 2023 году начнется заключительный биологический этап рекультивации. Завезенный на геотекстиль грунт засеют травой, и несколько лет будут поливать, контролируя непопадание вредных примесей в талые воды.