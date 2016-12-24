В Саранске на 18 января объявлено оперативное предупреждение

Праздник к нам приходит
Афиша новогодних мероприятий в Саранске
По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 января в Саранске и по Республике Мордовия прогнозируются неблагоприятные погодные явления: местами метель, в отдельных районах порывы южного ветра 15-20 м/с, видимость в метели 3-5 км, на дорогах снежный накат.
При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).
Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону 24-07-07 (круглосуточно).
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Афиша новогодних мероприятий в Саранске
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