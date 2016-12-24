На заседании Правительства Мордовии рассмотрели планы развития Ардатовского района

17 января Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание с членами регионального кабинета министров и главами муниципальных районов. Теперь на заседаниях Правительства РМ главы районов будут докладывать об актуальных планах развития муниципалитетов.

Александр Антипов первым рассказал о перспективах развития Ардатовского района в 2022 году. Среди крупных инвестиционных проектов – техническое перевооружение Ардатовского светотехнического завода и расширение производства строительных материалов.



В поселке Тургенево в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья будет возведен 46-квартирный дом, продолжится благоустройство общественных территорий.



Планируется отремонтировать дорогу между селами Урусово и Жабино, автодорогу по улице Красноармейская в селе Чукалы, ряд дорог в районном центре.

Наряду с развитием туристического маршрута выходного дня и православного маршрута, в районе ведется формирование спортивно-туристического кластера, который объединит объекты города Ардатов и села Безводное.

В 2023 году в Ардатове в рамках федерального проекта «Чистая вода» будет построена станция водоочистки, начнется капитальный ремонт здания районной больницы, сегодня ведется подготовка документации для реализации этих социально значимых проектов.

Владимир Сидоров поручил главам всех муниципальных районов уделять пристальное внимание вопросам возведения жилья, повышения заработной платы, развития туризма и функционирования детских оздоровительных лагерей.