Школьники Мордовии научатся исследовать кибератаки на «Уроке цифры»Репортер
В Мордовии пройдёт новый «Урок цифры» по теме «Исследование кибератак». Школьники ознакомятся с работой специалистов в области информационной безопасности и узнают об основах безопасного поведения в интернете.
Открытые уроки будут проходить в школах республики с 17 января по 6 февраля 2022 года. В качестве спикеров выступят сотрудники Министерства цифрового развития РМ и представители ИТ-организаций республики. Также все желающие могут посетить занятия на сайте проекта – урокцифры.рф
- Люди всех возрастов проводят много времени в сети. Важно при этом соблюдать осторожность и не пренебрегать правилами кибербезопасности. У школьников есть прекрасная возможность научиться этому на новом «Уроке цифры». Кроме того, ребята смогут познакомиться с работой в сфере информационной безопасности и определиться с будущей профессией, — отметил Сергей Симонов, начальник отдела координации информационной безопасности органов власти Минцифры РМ.
Интерактивные уроки представляют собой новеллу в формате комикса, сюжет которой строится вокруг исследования кибератаки в финансовой сфере. С помощью тренажёров, разработанных вместе с экспертами «Лаборатории Касперского», школьники познакомятся с некоторыми терминами из области информационной безопасности, узнают больше о том, какой ущерб могут нанести вредоносные программы и почему необходимо обновлять операционную систему и приложения, научатся отличать фишинговые письма. Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов.
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