На трассе в Мордовии внедорожник Toyota исполнил «кульбит»

По данным Госавтоинспекции республики, 17 января в полдень в Краснослободском районе Мордовии внедорожник вылетел с трассы в кювет. ДТП произошло недалеко от села Сивинь. 33-летний водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и слетел с дороги в левую по направлению движения сторону. Пострадавшего с травмами доставили в больницу, он сильно поранил себе лицо.