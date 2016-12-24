На трассе в Мордовии внедорожник Toyota исполнил «кульбит»

От сумы и от тюрьмы
Бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ вынесли приговор за взятку и мошенничество
По данным Госавтоинспекции республики, 17 января в полдень в Краснослободском районе Мордовии внедорожник вылетел с трассы в кювет. ДТП произошло недалеко от села Сивинь. 33-летний водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и слетел с дороги в левую по направлению движения сторону. Пострадавшего с травмами доставили в больницу, он сильно поранил себе лицо.
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Бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ вынесли приговор за взятку и мошенничество
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