В Мордовии несколько дней подряд растет заболеваемость коронавирусом

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в республике выявлено 70 новых случаев заболевания COVID-19. Соответственно, 115 человек были выписаны с выздоровлением. Отметим, что еще неделю назад в Мордовии в день заболевали только 55 человек.

В федеральной статистике по региону зафиксировано 3 новых летальных случая. Скончалась три пожилых женщины – 1939, 1947 и 1948 годов рождения.

По данным на 17 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 593 человека находятся на стационарном лечении, 3085 человек - под наблюдением врачей дома.