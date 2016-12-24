В Саранске таксист обокрал пассажира из Ульяновска

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В столице Мордовии полицейские возбудили уголовное дело на 30-летнего водителя такси, укравшего портмоне с деньгами и документами, оставленными в салоне забывчивым пассажиром.
О хищении имущества в полицию Саранска сообщил житель Ульяновска. Как рассказал молодой человек, 12 января он приехал в столицу Мордовии в гости к бабушке. Закупив продукты в торговом центре, он вызвал такси и отправился к родным на улицу Крылова. Приехав к месту назначения, парень наличными расплатился с водителем, забрал свои продуктовые пакеты, но забыл на сидении портмоне - в нем находились паспорт, банковская карта и 5 тысяч рублей.
Обнаружив дома пропажу, молодой человек связался с таксистом, но тот «прикинулся шлангом» - дескать, никакой сумки в салоне не находил. Гость из Ульяновска пошел в полицию.
В ходе оперативных мероприятий полицейские опросили водителя машины, который вновь пояснил, что не видел портмоне. Кроме того, были опрошены клиенты, которые передвигались на этом такси после забывчивого пассажира.
В коечном итоге, оперативники получили доказательства причастности к краже вороватого «извозчика». Под давлением улик он полностью признал свою вину. Как выяснилось, таксист забрал из портмоне наличность и банковскую карту, а паспорт просто выкинул. Он попытался снять деньги с карточки, но не преуспел в этом. В настоящий момент в отношении него избрана мера принуждения – обязательство о явке.
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