На Крещение в Саранске оборудуют 6 купелей

По информации саранской мэрии, на Крещение на территории городского округа будет оборудовано 6 купелей:

- на Лесном озере

- на водоёме в Зеленой роще

- на водоёме в районе кафе «Огни Саранска»

- на пруду в районе Иоанна Богословского мужского монастыря (село Макаровка)

- на святом источнике, освященном во имя иконы Казанской Божьей Матери (село Куликовка)

- на святом источнике Апостолов Петра и Павла (деревня Полянки).

После купания желающие смогут согреться горячим чаем. На купелях будут оборудованы кабины для переодевания, установлены лавочки, где необходимо – наружное освещение.

В местах купания будут дежурить сотрудники полиции, спасательные службы и бригады скорой помощи.