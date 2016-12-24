На Крещение в Саранске оборудуют 6 купелей

На Крещение в Саранске оборудуют 6 купелейНаш город
По информации саранской мэрии, на Крещение на территории городского округа будет оборудовано 6 купелей:
- на Лесном озере
- на водоёме в Зеленой роще
- на водоёме в районе кафе «Огни Саранска»
- на пруду в районе Иоанна Богословского мужского монастыря (село Макаровка)
- на святом источнике, освященном во имя иконы Казанской Божьей Матери (село Куликовка)
- на святом источнике Апостолов Петра и Павла (деревня Полянки).
После купания желающие смогут согреться горячим чаем. На купелях будут оборудованы кабины для переодевания, установлены лавочки, где необходимо – наружное освещение.
В местах купания будут дежурить сотрудники полиции, спасательные службы и бригады скорой помощи.
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