Жительницам Мордовии вынесли приговор за махинации с материнским капиталом

В Саранске двум дамам вынесли приговор за махинации с материнским капиталом. Женщин судили за мошенничество при получении выплат на сумму более 500 тысяч рублей.

Как было установлено в ходе следствия, в декабре 2017 года 39-летняя жительница Мордовии решила «обналичить» сертификат материнского капитала. По советам знакомых она обратилась к риелтору, которая за денежное вознаграждение нашла недорогой дом в Ельниковском районе республики для приобретения его в собственность и помогла с оформлением необходимых документов. В этом полуразвалившемся строении проживать никто не планировал, его покупали только для формального использования под деньги от государства.

В кредитный потребительский кооператив были предоставлены недостоверные сведения о фактической стоимости жилища в сумме 560 тысяч рублей, тогда как в действительности цена лачуги не превышала 100 тысяч рублей. На основании указанных документов с помощью риелтора был составлен договор займа и купли-продажи жилого дома, на оплату которого были направлены средства материнского капитала. Разница между реальной и заявленной ценой и составляла главную цель операции – основная часть проведенных через сделку денег оседала в кармане у мамаши. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.

Совершенными противоправными деяниями отделению Пенсионного фонда по РМ и региональному Министерству социальной защиты был причинен ущерб на общую сумму 510 тысяч рублей.

По приговору суда 39-летней обвиняемой назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, 42-летней фигурантке – в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.