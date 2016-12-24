Проекты Мордовии вышли в финал Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье

Почти три десятка проектов из 10 регионов Приволжского федерального округа составили шорт-лист XI Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье. 27 января состоятся очные защиты проектов премии. Это работы, набравшие наибольшее количество баллов в ходе заочного электронного голосования жюри. При оценке эксперты, в частности, учитывали значимость проекта, креативность и оригинальность замысла и осуществления, комплексность коммуникационных инструментов и достижение заявленных целей.

Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» – Приволжье: «В этом году на соискание премии было подано почти сто заявок. Порадовало большое количество ярких кейсов. Конкуренция была высокой, и в отдельных номинациях на третье место претендовали сразу несколько работ, набрав равное количество баллов. В виде исключения исполнительной дирекцией принято решение о включении всех этих проектов в шорт-лист».

В номинации «Корпоративные коммуникации» в финал от Мордовии вышел внутрикорпоративный спецпроект «Говорящие каски». РМ Рейл. Саранск.

В номинации «Антикризисные коммуникации» - «Антикризисные коммуникации по выплатам страхового возмещения вкладчикам банков с отозванной лицензией». Мордовское отделение №8589 ПАО Сбербанк. Саранск.