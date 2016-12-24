Проекты Мордовии вышли в финал Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье

Главой Саранска избран Игорь Асабин
Нового градоначальника утвердили в должности на сессии горсовета
Почти три десятка проектов из 10 регионов Приволжского федерального округа составили шорт-лист XI Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье. 27 января состоятся очные защиты проектов премии. Это работы, набравшие наибольшее количество баллов в ходе заочного электронного голосования жюри. При оценке эксперты, в частности, учитывали значимость проекта, креативность и оригинальность замысла и осуществления, комплексность коммуникационных инструментов и достижение заявленных целей.
Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» – Приволжье: «В этом году на соискание премии было подано почти сто заявок. Порадовало большое количество ярких кейсов. Конкуренция была высокой, и в отдельных номинациях на третье место претендовали сразу несколько работ, набрав равное количество баллов. В виде исключения исполнительной дирекцией принято решение о включении всех этих проектов в шорт-лист».
В номинации «Корпоративные коммуникации» в финал от Мордовии вышел внутрикорпоративный спецпроект «Говорящие каски». РМ Рейл. Саранск.
В номинации «Антикризисные коммуникации» - «Антикризисные коммуникации по выплатам страхового возмещения вкладчикам банков с отозванной лицензией». Мордовское отделение №8589 ПАО Сбербанк. Саранск.
Поделиться в соц. сетях:
Нового градоначальника утвердили в должности на сессии горсовета
В 2021 году жители Мордовии лишились из-за мошенников 159 миллионов рублей
Артём Здунов посетил гала-концерт фестиваля «Шумбрат, Мордовия»
Бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ вынесли приговор за взятку и мошенничество
В Мордовии за разорение вкладчиков ответит руководитель рузаевского кредитного кооператива
Главный финансовый документ республики депутаты Госсобрания РМ одобрили единогласно
Директор Саранского электролампового завода получил срок за махинации
Выпускники мордовского университета смогут войти в кадровый резерв Администрации Саранска
Афиша новогодних мероприятий в Саранске
Заезжий торговец из Москвы показал табачной лавке в Саранске «фокус» на 120 тысяч рублей