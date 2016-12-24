Невосполнимые потери

В 2021 году жители Мордовии лишились из-за мошенников 159 миллионов рублей

В пресс-центре МВД по РМ состоялся брифинг, темой которого стала профилактика дистанционного мошенничества. Спикерами мероприятия выступили оперуполномоченный по особо важным делам отдела УУР регионального МВД Дмитрий Костькин и начальник отдела безопасности и защиты информации отделения Национального банка в РМ Александр Петров.

В Мордовии в 2021 году жертвами мошенников стали свыше тысячи местных жителей, которые лишились более 159 миллионов рублей. Свыше 100 миллионов они потеряли, пытаясь предотвратить мнимые хищения с их банковских карт и воспрепятствовать оформлению на них кредитов. Еще около 20 миллионов ушли аферистам под предлогом получения брокерских услуг и торговли на электронных площадках. Ежедневно в республике регистрировались факты мошенничеств, связанных с покупкой и продажей товаров в интернете. Обманывали жителей Мордовии и на «посреднических услугах» при оформлении кредитов.

«Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в хищении денежных средств у жительницы Саранска задержан мужчина, проживающий в Республике Башкортостан, - сообщил на брифинге Дмитрий Костькин. - Выяснилось, что в сети интернет он выставил объявление об оказании помощи в оформлении кредита тем, кому банки отказывают по различным причинам. Информацией заинтересовалась местная жительница. Посредством быстрых сообщений она связалась с автором объявления и пояснила, что из-за плохой кредитной истории у нее нет возможности оформить заем. Мошенник пообещал найти того, кто оформит на себя ее кредит за небольшое вознаграждение. Далее он несколько раз просил женщину перечислить ему незначительные суммы, которые якобы необходимы для оформления соответствующих документов и страховки. Не сомневаясь в честности мужчины, потерпевшая перевела ему за неделю 22,5 тысячи рублей, после чего связь с ним прекратилась, и женщина была вынуждена обратиться в полицию».

В январе этого года в полицию уже обратилось 17 жителей республики, пострадавших в результате мошеннических действий неизвестных лиц. За возможность приобрести товар по низкой стоимости, улучшение материального положения посредством вложения в финансовую биржу, приобретения билетов на сомнительных сайтах, а также необдуманное решение по переводу сбережений на якобы «безопасные счета» граждане лишились около двух миллионов рублей.

Представитель Нацбанка Александр Петров отметил, что главное оружие киберпреступников – это выуживание конфиденциальных данных: паролей, реквизитов карты или счета. Это делается для последующего хищения денег с карты или счета. Для этого мошенники рассылают СМС, электронные письма и сообщения в чатах с просьбой, например, «подтвердить аккаунт» или «восстановить доступ к банковскому счету». Или рассылают людям по электронной почте или в мессенджерах сообщения о беспроигрышных лотереях. Также киберпреступники выкупают рекламные баннеры на различных сайтах и в популярных мобильных приложениях.

«Сами сайты и приложения могут быть вполне безобидными – их разработчики не задаются целью обмануть пользователей и украсть деньги, но они живут за счет продажи рекламы и не всегда тщательно проверяют своих рекламодателей, – предупреждает Александр Петров. – Злоумышленники рассчитывают, что баннер внутри знакомой программы не вызовет у человека никаких подозрений, он поверит обещаниям призов и перейдет по ссылке, а оказавшись на мошенническом сайте, поверит в фейковые отзывы восторженных счастливцев по поводу сказочных выигрышей».

Как правило, перед получением приза требуется оплатить небольшую комиссию. А для этого – ввести полные реквизиты своей банковской карты на фишинговой странице. Если это сделать, то мошенникам станет открыт доступ к деньгам на карте.

Но даже просто переход на подозрительные рекламные баннеры может быть опасен: можно подцепить электронный вирус, который крадет с устройств логины и пароли от онлайн-банка и перехватывает сообщения с кодами подтверждения операций.