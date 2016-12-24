В Саранске от коронавируса скончалась председатель Ленинского районного суда Нина Новикова

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Как стало известно, в Саранске на 67-м году жизни скончалась председатель Ленинского районного суда столицы Мордовии Нина Новикова. Заслуженный юрист Республики Мордовия, по имеющейся информации, не смогла справиться с коронавирусной инфекцией.
Нина Николаевна посвятила судейской работе более 35 лет, долгое время возглавляла Октябрьский районный суд Саранска. С 2014 года – являлась председателем Ленинского районного суда. В ноябре 2020 года Указом Президента России срок ее полномочий был продлен до достижения предельного возраста – 70 лет.
Судейское сообщество выражает соболезнования родным и близким Нины Николаевны.
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