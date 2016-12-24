14 декабря в Саранске проводится оперция «Нетрезвый водитель»

Оперативный штаб
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14 декабря сотрудники Госавтоинспекции Мордовии в очередной раз проводят в Саранске оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Наряды ДПС несут службу на самых оживленных участках автодорог.
По информации ГИБДД по РМ, в минувшем году на территории республики было зарегистрировано 122 ДТП по вине пьяных водителей, а также отказавшихся от медицинского освидетельствования, в которых 34 человека погибли и 165 получили травмы.
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В Мордовии для достижения коллективного иммунитета осталось вакцинировать менее 70 тысяч человек
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