14 декабря в Саранске проводится оперция «Нетрезвый водитель»

Репортер

14 декабря сотрудники Госавтоинспекции Мордовии в очередной раз проводят в Саранске оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Наряды ДПС несут службу на самых оживленных участках автодорог.

По информации ГИБДД по РМ, в минувшем году на территории республики было зарегистрировано 122 ДТП по вине пьяных водителей, а также отказавшихся от медицинского освидетельствования, в которых 34 человека погибли и 165 получили травмы.

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