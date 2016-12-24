Уточнение границ земельных участков избавит собственников от проблем

Росреестр и Кадастровая палата Мордовии рекомендуют вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о местоположении границ земельных участков. Процедура избавитсобственников от юридических проблем. Отсутствие установленных границ часто является причиной конфликтов между правообладателями смежных участков. Если собственники решат разделить земельный участок, то это возможно только при наличии установленных границ.

Для внесения в ЕГРН сведений о границах земельного участка собственнику или его уполномоченному представителю следует подать в орган регистрации прав заявление и межевой план.

Межевой план земельного участка должен быть подготовлен кадастровым инженером на основании договора подряда, которым также устанавливается стоимость оплаты выполняемых работ. Кадастровый инженер может осуществлять свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или работника юридического лица. Кроме того, он должен являться членом саморегулируемой организации (СРО).

Действующее законодательство позволяет упростить процесс внесения в ЕГРН сведений о местоположении границ земельных участков, наделив полномочиями по подаче заявлений кадастрового инженера, выполняющего кадастровые работы. Для этого нужно добавить соответствующие условия в договор подряда.

«Уточнение границ поможет исправить возможные ошибки, которые могут стать причиной неверного определения кадастровой стоимости земельного участка и размера земельного налога, а также избавит от земельных споров», – отметила руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова.