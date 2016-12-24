В Мордовии ресторанам и кафе разрешили возобновить работу

Пули сразили водителя и пассажира
В Мордовии 38-летний житель Зубовой Поляны в суде ответит за расстрел «работодателя»
Глава Мордовии Артём Здунов 13 января внес изменения в Указ о противодействии распространению коронавирусной инфекции на территории республики. Главное – в Мордовии возобновляется работа ресторанов, кафе и столовых.
«Возобновить деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением проведения массовых мероприятий (банкеты, поминки и др.), с установлением режима их работы не ранее 6.00 часов и не позднее 23.00 часов, за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос и доставки заказов».
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии 38-летний житель Зубовой Поляны в суде ответит за расстрел «работодателя»
Выпускники мордовского университета смогут войти в кадровый резерв Администрации Саранска
В Мордовии до конца недели примут решение по работе общепита в новогодние праздники
Нового градоначальника утвердили в должности на сессии горсовета
В Мордовии за разорение вкладчиков ответит руководитель рузаевского кредитного кооператива
Директор Саранского электролампового завода получил срок за махинации
В Лямбире учитель из «травмата» расстрелял директора школы и ее мужа
В ПФО создали уникальный аудиовизуальный альбом
Глава Мордовии пожелал новому мэру Саранска удачи и успехов