В Мордовии ресторанам и кафе разрешили возобновить работу

Глава Мордовии Артём Здунов 13 января внес изменения в Указ о противодействии распространению коронавирусной инфекции на территории республики. Главное – в Мордовии возобновляется работа ресторанов, кафе и столовых.

«Возобновить деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением проведения массовых мероприятий (банкеты, поминки и др.), с установлением режима их работы не ранее 6.00 часов и не позднее 23.00 часов, за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос и доставки заказов».