В Саранске 14 января ожидаются метель и порывистый ветер

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Глава Мордовии пожелал новому мэру Саранска удачи и успехов
По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Саранске 14 января прогнозируются неблагоприятные явления: снег, метель, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Видимость в метели 2-4 км. На дорогах снежные заносы.
При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).
Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону 24-07-07 (круглосуточно).
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Глава Мордовии пожелал новому мэру Саранска удачи и успехов
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