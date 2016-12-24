Глава Мордовии принял участие в годовом собрании членов Ассоциации инновационных регионов России

Глава Мордовии Артём Здунов 13 января в Москве принял участие в ежегодном общем собрании членов Ассоциации инновационных регионов России – оно состоялось на площадке проведения Гайдаровского форума. Заседание провел председатель Совета Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Рустам Минниханов. Обсуждались перспективы научно-технического развития территорий и совершенствование механизмов поддержки стратегически важных отраслей.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, который участвовал в собрании членов АИРР, отметил, что по итогам работы в 2021 году основные программы, реализованные Минстроем в сотрудничестве с АИРР, отработаны на сто процентов.



«В первую очередь, это ввод жилья – мы получили рекордный объем, сформировали градостроительный потенциал на будущие годы. Активно совершенствовали федеральное законодательство», - подчеркнул Ирек Файзуллин.



Глава АИРР Иван Федотов рассказал об итогах 2021 года и приоритетах работы Ассоциации в 2022 году, в частности, о новом информационно - аналитическом продукте – линейке рейтингов регионов по разным направлениям деятельности.



Руководители субъектов - членов АИРР единогласным решением переизбрали руководителя Татарстана Рустама Минниханова председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России на 2022 год. Директором АИРР был переназначен Иван Федотов.