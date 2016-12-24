Глава Мордовии Артём Здунов выступил на площадке Гайдаровского форума

Глава Мордовии Артём Здунов 13 января принимает участие в работе Гайдаровского форума в Москве. Руководитель республики выступил на сессии «Научно-образовательные центры: надежда или головная боль региона». Участниками дискуссии стали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и представители губернаторского корпуса.



Напомним, программа по созданию научно-образовательных центров мирового уровня стартовала в 2019 году по инициативе Президента страны Владимира Путина. Сегодня она объединяет 35 регионов, 150 вузов, 136 научных организаций и около 300 индустриальных партнёров.



Министр науки и высшего образования отметил, что научно-образовательные центры – это проекты с длинным циклом, результаты их работы можно будет оценить спустя некоторое время, но хорошее начало уже положено, и есть все основания ждать их успешной реализации.

Мордовия является участником научно-образовательного центра «Инженерия будущего», который объединяет крупнейшие вузы, научные организации и предприятия 11 регионов. Наша республика участвует в работе 4 комитетов научно-образовательного центра: умное агро, альтернативная энергетика, медицинские технологии и новые материалы. Мордовия является площадкой, где размещается комитет «Умное агро», сюда будут стекаться компетенции со всех регионов - участников НОЦ в области подготовки кадров, научно-исследовательских разработок, внедрения их в практическую деятельность.

Глава Мордовии высказал свою точку зрения на конечную цель создания научно-образовательных центров. «Если мы завоевали рынок со своим продуктом, увеличили объемы продаж, в наши университеты стали приезжать учиться иностранные студенты по направлениям НОЦ – значит, мы достигли своей цели», - отметил Артём Здунов.



Примером успешного межрегионального взаимодействия стало создание на базе МГУ им Н.П. Огарева молодежной лаборатории в рамках национального проекта «Наука и университеты». Создание такой лаборатории позволит усилить интеграцию с ведущими научными центрами и объединить потенциал учёных для решения поставленных в проекте задач.



Также Глава Мордовии подчеркнул: если предприятия становятся индустриальными партнерами университетов, то направление развития выбрано верно, потому что производственники просчитывают финансовый эффект от этого взаимодействия.

«В нашем научно-образовательном центре «Инженерия будущего» очень много индустриальных партнеров, это значит, что НОЦ выполняет свою функцию», - сказал руководитель Мордовии.



Стратегическими индустриальными партнерами НОЦ «Инженерия будущего» выступают государственные корпорации России – «Ростех» и «Роскосмос», а также «РЖД». Кроме того, у партнеров НОЦ имеются устойчивые связи с иностранными партнерами из 50 стран в части обмена компетенциями.



В рамках работы сессии состоялось обсуждение перспектив развития научно-образовательных центров на период до 2030 года.