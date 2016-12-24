Житель Кривозерья трижды за год попался за рулем «Лексуса» в пьяном виде

47-летний деятель из села Кривозерье Лямбирского района Мордовии в течение прошлого года умудрился трижды попасться инспекторам ГИБДД за рулем иномарки в нетрезвом виде. Об этом сообщает Прокуратура республики.

Начало серийным «алкогольным покатушкам» он положил еще зимой прошлого года. За пьяные заезды на своем «Лексусе» суд лишил автолюбителя прав на 1 год и 6 месяцев со штрафом в 30 тысяч рублей.

Но разве может такая малость оставить без колес «сельского шумахера»? В результате, через пару месяцев сотрудники ГИБДД вновь остановили на дороге «лишенца» за рулем своего авто. Мужчина отказался проходить проверку на опьянение и вновь предстал перед судом. Его во второй раз лишили прав на полтора года и назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Эффект вновь оказался нулевым. В октябре 2021 года товарищ на «Лексусе» в третий раз попался сотрудникам госавтоинспекции пьяным за рулем. Только вот ответ пришлось ему держать уже по уголовной статье. Безоглядное стремление порулить «под мухой» стоило обвиняемому 200 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортным средством на 2 года 6 месяцев. Интересно, каким будет четвертый приговор?