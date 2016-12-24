В Мордовии женщина за рулем «Рено Логан» устроила ДТП со смертельным исходом

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По информации Госавтоинспекции республики, сегодня утром на трассе в Мордовии произошло ДТП, в котором при столкновении двух иномарок погиб пассажир одной из машин. Авария случилась около 8 часов утра 13 января на 40 км автодороги Саранск-Сурское-Ульяновск. 30-летняя женщина за рулем автомобиля «Рено Логан», по предварительным данным, не рассчитала безопасную скорость движения, не учла метеорологические условия и выехала на полосу встречного движения. Соответственно, здесь произошло столкновение с автомашиной «Тойота Королла» под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП 38-летний пассажир «Короллы» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водители авто с различными травмами были госпитализированы в медицинское учреждение.
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