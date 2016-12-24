Муниципальные предприятия Саранска устраняют последствия снегопада

Как сообщает саранская мэрия, городские коммунальные службы устраняют последствия снегопада, который шел в Саранске почти целые сутки. Муниципальные предприятия продолжают работать в усиленном режиме. Вчера днем в расчистке снега было задействовано 70 единиц спецтехники, 163 дорожных рабочих. Кроме этого, дворовые территории от снега убирали 38 коммунальных машин и 942 дворника.

Всю ночь продолжалась расчистка проезжих частей, пешеходных тротуаров, вывоз снега с общественных территорий. Ночью было задействовано 63 единицы снегоуборочных машин – МТЗ-щетки, погрузчики, КАМАЗы, комбинированные дорожные машины. Производилась не только расчистка, но и вывоз снега.

С 20:00 12 января до 8:00 13 января муниципальными предприятиями по уборке снега отработано свыше тысячи километров, вывезено 2072 кубических метра снега.

Сегодня днем в механизированной расчистке улиц Саранска задействовано 84 единицы машин, с 4 часов утра ручную уборку выполняют 163 дорожных рабочих. По информации управляющих компаний, в расчистке дворов сегодня задействовано 68 единиц техники и 1029 дворников.

«Уборка снега в Саранске ведется круглосуточно. У муниципальных предприятий есть ежедневный план уборки, во время и после снегопадов они работают в усиленном режиме - звенья техники работают по утвержденным маршрутам. Магистральные улицы в непогоду расчищаются в считанные часы. С второстепенных дорог снег должен убираться в течение 6 часов с момента окончания снегопада. В эти сроки мы стараемся укладываться. Все заявки граждан у нас находятся на особом контроле, работа по ним проводится. Проблемные участки нам известны», - рассказал и.о. руководителя Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Денис Сыромясов. Он также отметил, что вывоз снега с городских территорий после обильных осадков должен производиться в течение 10 дней.

Кроме плановой уборки по расчистке дорог, муниципальные предприятия сегодня вывозят снег с улиц Коваленко, Пушкина, Т. Бибиной, Энгельса, Гагарина, Полежаева, Л. Толстого, с Советской площади, моста по улице Невского, на улице Есенина – устранение сужения дорожного полотна. Ведется вывоз снега с прилегающих к остановкам территорий, парковочных карманов во всех микрорайонах Саранска.

По всем вопросам, связанным с уборкой городских территорий, можно обращаться в ЕДДС по круглосуточному многоканальному телефону 24-07-07, по уборке снега на придомовых территориях – в службу «071» по телефону 071 (24-24-71 – с сотового).