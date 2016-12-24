Аферистка из Красноярска отработает обман жителя Мордовии на сайте знакомств

Суд в Мордовии вынес приговор 32-летней особе из далекого Красноярска, признанной виновной в мошенничестве, от которого финансово пострадал 52-летний житель села Поводимово.

В полиции мужчина пояснил, что некоторое время назад на одном из сайтов знакомств он установил контакт с 32-летней женщиной из Красноярска. Во время общения собеседница пожаловалась ему на тяжелое материальное положение, отсутствие постоянной работы, собственного жилья и другие трудности. Тогда сельчанин предложил новой знакомой переехать к нему в Мордовию. Женщина ответила согласием, но предупредила, что у нее нет денег даже на покупку билета. В результате мордовский кавалер перечислил ей 10 тысяч рублей на эти цели.

«Эмигрантка» из Сибири попросила какое-то время, чтобы перед окончательным отъездом в Мордовию закончить все дела. Но время шло, а интернет-знакомая все никак не двигалась с места. Потом женщина и вовсе сообщила, что стоимость проездного документа возросла, поэтому ей необходимо еще 12 тысяч рублей. Осознав, что стал жертвой мошенницы, житель республики обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска республиканского МВД установили личность злоумышленницы. Безработная жительница Красноярска, проживающая с мужем и малолетней дочерью, свою вину не отрицала и полностью возместила причиненный ущерб. По приговору суда ей назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.